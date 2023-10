La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, admitió un amparo constitucional interpuesto por la secretaria ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Santa Cruz, Felipa Montenegro, contra Evo Morales.

“Pusimos este amparo al ver que no nos hacían caso. Nosotros esperábamos que nos respondan en 48 horas, pero recién nos notificaron hoy (miércoles) por correo, se retrasaron", indicó Montenegro.

Con este recurso se dispuso la suspensión del Congreso en Lauca Ñ, lo que generó críticas en representantes del ala "evista", que la calificaron de ilegal, y que además no fue notificada a tiempo.

La audiencia pública virtual se realizará este jueves por la tarde, para determinar la legalidad del mismo. Montenegro aseguró que harán respetar a los sectores sociales. Exigen que se tome en cuenta a todos los sectores para convocar a un cabildo. De no obtener una respuesta positiva, aseguran que tomarán medias.

“Nosotros vamos a hacer respetar los derechos de todos los afiliados. Ellos violan los estamentos. No vemos por dónde puedan dar legitimidad a una convocatoria que no fue bajo consenso. Tomaremos medidas en caso de que no nos respeten. Tenemos en camino un cabildo donde se tomarán decisiones. Vamos a hacer respetar a nuestras bases”, aseguró.