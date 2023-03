Arrestan a sujeto acusado de robar un celular en un trufi, hay dos prófugos

Santa Cruz, Bolivia

Un sujeto fue arrestado por la Policía luego de robar un teléfono celular en el interior de un vehículo de transporte público a una trabajadora de Salud. Otras dos personas cómplices de este malhechor se dieron a la fuga. Ocurrió la noche del lunes 13 de marzo en la avenida Cañoto, zona de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm) en la ciudad de Santa Cruz.

En tanto que el delincuente fue trasladado hasta dependencia policiales.

“Vine a la universidad a realizar un trabajo y cuando me subo a un trufi para dirigirme a mi domicilio es ahí dentro que me roban el celular”, relató la víctima. “Se subió al trufi como un pasajero entonces de adentro me lo jaló el teléfono y la mochila. Yo lo agarré al tipo y hago que me devuelva el celular, su cómplice corre y bota la mochila cuadras más adelante”, agregó la afectada.