Asamblea buscará seleccionar vocales electorales en un plazo de 15 días

El proyecto de ley ahora queda en manos de la Cámara de Senadores, que deberá debatir, modificar o ratificar el texto para su posterior promulgación.

Hans Franco

02/12/2025 9:47

La Paz

La Asamblea Legislativa pretende acelerar el proceso de selección de nuevos vocales electorales, estableciendo un plazo máximo de 15 días calendario para completar todo el procedimiento, según el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados y enviado a revisión de la Cámara de Senadores.

La propuesta normativa incorpora modificaciones sustanciales al mecanismo de evaluación. Entre los cambios más relevantes está la eliminación de los exámenes orales y escritos, quedando la calificación basada únicamente en méritos, conocimientos y probidad de los postulantes.

De acuerdo con el proyecto, la Comisión Mixta de Constitución será la instancia encargada de conducir este proceso, trabajando por tiempo y materia para garantizar el cumplimiento de las etapas establecidas. El procedimiento contempla 12 fases, distribuidas de la siguiente manera:

  1. Publicación de la convocatoria (1 día)
  2. Presentación de postulaciones (4 días)
  3. Verificación de requisitos generales y específicos (1 día)
  4. Publicación de habilitados e inhabilitados (1 día)
  5. Recepción de impugnaciones (1 día)
  6. Resolución de impugnaciones (1 día)
  7. Notificación y publicación de postulantes habilitados (1 día)
  8. Evaluación de méritos, conocimientos y probidad (1 día)
  9. Presentación del recurso de revisión (1 día)
  10. Resolución del recurso de revisión (1 día)
  11. Notificación de la resolución (1 día)
  12. Aprobación del informe y remisión al pleno (1 día)

 

El proyecto de ley ahora queda en manos de la Cámara de Senadores, que deberá debatir, modificar o ratificar el texto para su posterior promulgación. Con esta normativa, la Asamblea busca acelerar la renovación de autoridades electorales y garantizar la continuidad del calendario democrático del país.

