Asambleístas del MAS: "Creemos tiene intimidado al vicegobernador para que no asuma la gobernación"

Santa Cruz, Bolivia

Tras la ratificación de Luis Fernando Camacho como gobernador de Santa Cruz, asambleístas masistas insisten en que debe ser reemplazado por el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera. En tanto, la primera autoridad del departamento cruceño seguirá cumpliendo sus funciones desde el penal de Chonchocoro, donde cumple detención preventiva.

Sin embargo, Rodolfo Vallejos, asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), pidió un informe al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) Zvonko Matkovic, para conocer porque hasta la fecha no asume la gobernación el vicegobernador.

Citó que el artículo 25 indica que en ausencia del gobernador el 'vice' debe asumir sus funciones de manera temporal, señaló que Camacho va 15 días ausente de la administración pública.

"Los asambleístas de Creemos están vulnerando el estatuto autonómico... pareciera que no les interesa la libertad de Luis Fernando Camacho y están intimidando a la segunda autoridad para que no ejerza sus funciones en la gobernación".

Al respecto, la pasada jornada el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera y el el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, confirmaron que Luis Fernando Camacho está en condiciones para seguir con su mandato.

“Mario Aguilera, mi persona, vicegobernador electo, no puede asumir el cargo de gobernador en ejercicio porque no es un cargo vacante, el gobernador del departamento es Luis Fernando Camacho Vaca. No se cumplieron ninguna de las condiciones para aplicar la ausencia que establece el artículo 25 del Estatuto Autonómico, menos aún el artículo 26”, remarcó el vicegobernador.