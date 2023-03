Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una cámara de seguridad puso en evidencia a los dos ladrones involucrados, quienes a bordo de una motocicleta interceptaron a una mujer que se dirigía a su domicilio en el barrio El Palmar, la zona de Los Lotes y le arrebataron todas sus pertenencias. El hecho se registró el pasado martes 7 de marzo en la zona Sur de Santa Cruz.

Estos individuos con arma en mano amenazaron a la víctima con matarla si es que no les entregaba su celular, por lo que la misma ante el temor de que los malhechores cumplan su advertencia no se resistió.

“Cuando llegaba (a mi casa) venía la moto, uno de ellos se baja, me muestra su arma que era grande, al verla me quede en shock, vio que tenía un bananero, ya nomás me lo jala y me lo quita, él que conducía le dice su celular, su celular, yo lo tenía en el bananero y le digo esta ahí, entonces se van”, relató la mujer.

“En mi bananero tenía mi celular y plata que era para comprar medicamentos para mi esposo que esta delicado de salud”, contó con la voz entre cortada. “Pido justicia y que encuentren a esos ladrones”, añadió entre lágrimas.

Los delincuentes tras perpetrar el asalto se dieron a la fuga con rumbo desconocido. En tanto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició con las investigaciones y realizó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de dar con los responsables del delito.