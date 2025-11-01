Ataque en un tren en Inglaterra: Hay múltiples víctimas y dos detenidos

Varias personas resultaron heridas la noche de este sábado en un tren de la compañía London North Eastern Railway (LNER), al este de Inglaterra, tras un violento incidente de apuñalamiento múltiple.

La Policía Británica de Transporte informó a través de su cuenta en X que dos sospechosos fueron arrestados en relación con el ataque, mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos.

El incidente ocurrió alrededor de las 19:39 horas, cuando el tren se dirigía hacia Huntingdon. Tras recibir múltiples reportes de apuñalamientos a bordo, agentes se desplazaron rápidamente al lugar. La detención de los presuntos agresores se produjo cuando el tren efectuó una parada en la estación de Huntingdon, donde se desplegó un amplio operativo de seguridad.

Fuentes policiales confirmaron que varias víctimas fueron trasladadas al hospital con diferentes tipos de lesiones, aunque no se han proporcionado detalles sobre la gravedad de su estado. Hasta el momento, tampoco se ha revelado el posible móvil del ataque.

El operador ferroviario advirtió a los pasajeros que se registran importantes interrupciones en el servicio debido a la intervención de los servicios de emergencia.

