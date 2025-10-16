TEMAS DE HOY:
Comunidad

¡Atención, Santa Cruz! Habilitan máquina dispensadora de cédulas y licencias de conducir en Viru Viru

La directora del Segip, Patricia Hermosa, destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso institucional de ofrecer servicios más ágiles, seguros y accesibles a la ciudadanía.

Charles Muñoz Flores

16/10/2025 17:17

Segip inaugura Estación Automatizada para cédulas y licencias en el aeropuerto Viru Viru. FOTO: Segip.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Este jueves, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) inauguró la segunda Estación de Emisión Documental Automatizada (EDA) del departamento, ubicada en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz.

La directora del Segip, Patricia Hermosa, destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso institucional de ofrecer servicios más ágiles, seguros y accesibles a la ciudadanía.

“Una Bolivia con identidad y tecnología: Inauguramos la Estación de Emisión Documental Automatizada en el aeropuerto Viru Viru”, afirmó Hermosa en sus redes sociales.

El sistema funcionará las 24 horas del día, los siete días de la semana, permitiendo a los usuarios reponer su cédula de identidad o duplicar su licencia de conducir de manera inmediata, evitando filas y trámites engorrosos.

“La implementación de esta estación representa un paso firme hacia la transformación tecnológica del SEGIP, reafirmando nuestro compromiso de brindar servicios modernos, inclusivos y eficientes, en beneficio de todas las bolivianas y bolivianos dentro y fuera del país”, subrayó Hermosa.

 

