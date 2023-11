La Paz

Al cierre de su segunda jornada de movilizaciones en la ciudad de La Paz, los mineros cooperativistas auríferos determinaron asistir a un diálogo con el presidente Luis Arce, el lunes 13 de noviembre, pero hasta entonces, anunciaron que continuarán con las medidas de presión en la sede de Gobierno.

Ante las demandas del sector de cooperativistas, Gabriela Pantoja, directora de Fiscalización y Control de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) explicó que el sector de mineros debe cumplir con requisitos y respetando la ley en cuanto a su pliego petitorio.

Álvaro Antezana, director departamental de La Paz de la AJAM, señaló que, ante la solicitud de contratos mineros en áreas protegidas, estas no pueden ser otorgadas porque se debe respetar las leyes.

“Acerca de tramites que están solicitando, si hay un área minera que no cumple con la reglamentación ambiental, este trámite no va a proteger y definitivamente en áreas protegidas no se va a poder entregar” explicó Antezana.