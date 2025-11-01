Avanzan los preparativos para la posesión de Rodrigo Paz el 8 de noviembre

Los preparativos para la posesión del presidente Rodrigo Paz, que se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre, avanzan a paso firme en el centro de la ciudad de La Paz.

Entre las labores destacan el pintado de fachadas de la Asamblea Legislativa y del Palacio de Gobierno, en previsión de la llegada de mandatarios invitados al evento.

“Queremos que tenga una buena imagen y esperamos que para la semana que viene se termine y para el evento podamos estar todos contentos”, afirmó Jerson Nava, responsable de la coordinación de los trabajos. Varios obreros se encuentran trabajando arduamente en la reparación de las fachadas y en los arreglos del interior del edificio de la Asamblea.

La ceremonia contará con la presencia de varios jefes de Estado de la región, entre ellos: Javier Milei, presidente de Argentina; Gabriel Boric, presidente de Chile; y Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Las labores de mantenimiento incluyen no solo pintura y reparación de fachadas, sino también la adecuación de espacios interiores para recibir a los invitados y garantizar que la ceremonia se desarrolle sin contratiempos. Las autoridades locales aseguraron que se cumplirán los plazos previstos para que todo esté listo a tiempo para la toma de posesión.

