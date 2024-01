“Ayúdenme, me asaltaron”: un gomero herido capturó a una de sus agresoras tras sufrir un violento robo

Santa Cruz, Bolivia

En un violento incidente que tuvo lugar en la avenida Moscú y séptimo anillo, dos mujeres llevaron a cabo un asalto en un taller de gomería, dejando a un hombre herido y privado de sus pertenencias. Las agresoras, tras robar dinero, un teléfono celular y documentos personales, apuñalaron al dueño del establecimiento en dos ocasiones.

La víctima, pese estar herido, persiguió a las delincuentes que huían con sus pertenencias. “Ayúdenme, ayúdenme, me asaltaron y nadie lo ayudó. Él solito se fue atrás de ellas”, expresó una vecina que presenció la escena.

La víctima, que sufrió dos puñaladas, relató el brutal episodio: “Directamente ingresaron y me dijeron dame tu teléfono, no quise dárselo y me apuñalaron”. A pesar de las heridas, el afectado no dudó en perseguir a las criminales para recuperar sus posesiones.