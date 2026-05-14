Baja el precio del pollo en los mercados de Santa Cruz

La persistencia de los bloqueos en las principales rutas del país ha provocado que el pollo destinado al occidente se quede en Santa Cruz, incrementando la oferta local. Esta situación ha derivado en una reducción del precio en centros de abastecimiento como el Mercado Abasto, donde el kilo oscila actualmente entre los Bs. 16 y Bs. 17.

Los comerciantes detallan que este tipo de carne, que anteriormente mantenía un costo más elevado, ha tenido que ajustarse para evitar mayores pérdidas ante la imposibilidad de transporte. "El pollo mairaneño estaba a Bs. 19 y ahora a Bs. 17; dicen que es por los bloqueos y las ventas están regulares", afirmó una vendedora del sector.

Contrastes y emergencia sectorial

A diferencia de la carne de res que mantiene su estabilidad en la región, el panorama en el occidente es crítico con precios que alcanzan los Bs. 100 y Bs. 80 para el pollo. Ante este escenario, los avicultores han declarado el estado de emergencia, advirtiendo que los bloqueos están generando pérdidas millonarias para el sector productivo.

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