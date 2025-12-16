"Basta de lucrar con el hambre": Vecinos protestan por el alza de precios en Santa Cruz

Vecinos y activistas se movilizaron este lunes en la zona del Cristo Redentor, en Santa Cruz, para protestar por el aumento de precios de productos básicos, una situación que, según afirman, está golpeando con fuerza la economía familiar.

La concentración fue impulsada por ciudadanos autoconvocados que exigieron medidas urgentes por parte de las autoridades.

Nelson Robledo, presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), denunció un descontrol en el precio de la canasta familiar, en especial en el costo de la carne y otros alimentos.

“Ya no hay excusa. El dólar bajó y hay combustible. Son los intermediarios los que se llenan de plata a costa del sufrimiento del pueblo”, afirmó.

Según Robledo, los precios no reflejan la situación actual del tipo de cambio ni del abastecimiento, y afectan directamente la capacidad de compra de las familias.

El activista Aldo Sosa también participó de la protesta y solicitó al Legislativo la aprobación de una ley contra la especulación, señalando que la situación vulnera el derecho a la alimentación.

“Al parecer hay ciudadanos de primera y de segunda; algunos no comen carne hace tiempo”, declaró.

Sosa cuestionó que asociaciones de comerciantes estén fijando los precios, sin regulación efectiva por parte de las autoridades competentes.

Durante la manifestación, los asistentes portaron carteles con frases como “Basta de lucrar con el hambre del pueblo”, reflejando el malestar y la frustración de sectores populares ante el encarecimiento sostenido de los productos básicos

