BCB estaría repartiendo fichas para la venta de dólares con turnos hasta mayo

La Paz, Bolivia

Los usuarios que hacen fila en las oficinas del Banco Central de Bolivia (BCB) en la ciudad de La Paz para comprar dólares denunciaron que el ente emisor estaría programando turnos para que puedan recoger el dinero en abril e incluso mayo.

Este lunes, varias personas hicieron fila durante horas desde la madrugada, pero en vez de obtener el servicio que buscaban, funcionarios del BCB les repartieron fichas para que vuelvan en las próximas semanas o meses, según informan medios locales.

Una de ellas contó que le dieron ficha para el 10 de mayo. Indicaron que les dividieron en grupos de 200, los primeros serán atendidos en abril, y el otro grupo, en mayo.

También, los separaron por la cantidad de dólares que buscan comprar, montos menores a 5 mil dólares, en 15 días, y montos mayores a 5 mil dólares hasta el mes de mayo, según reporta Urgente.bo.

Un poblador que llegó desde la provincia de Laja, que realizó fila el 22 de marzo para comprar 1.900 dólares y le programaron para este 27, pero por un percance que tuvo y la distancia donde vive, no alcanzó a llegar. Hoy le dijeron que podrían darle turno en abril o mayo.

“El 22 de marzo hice fila en vano, ese día me reprogramaron para este 27 de marzo, pero tuve un percance porque vengo de la provincia de Laja, llegue a las 21:00 y no me hicieron alcanzar el dinero. Ahora me dicen para abril o mayo, yo quiero retirar si o si”, sostuvo.