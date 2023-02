Betty Veizaga canta coplas de carnaval para luchar contra la violencia a la mujer

Cochabamba, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Voces Libres y la cantautora Betty Veizaga realizaron coplas contra la violencia a la mujer y los feminicidios. Así, buscan concientizar a la población por medio de la música en esta época de carnaval.

La violencia doméstica fue el delito más denunciado en 2022 en Bolivia, que además cerró la gestión pasada con 94 feminicidios y en enero reportó otros 12.

El consumo de bebidas alcohólicas durante el carnaval es un factor que aumenta el "riesgo de sufrir violencia", dijo a EFE la coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez.

Ante esto, Voces Libres y la Felcv consideraron importante mantener "este ritmo, esta picardía, esta alegría que tiene el carnaval", pero incluir "mensajes de prevención" en las coplas.

"Hoy estamos movilizándonos (...) para decirle no a la violencia, vivamos un carnaval sin violencia, amemos con paciencia, tengamos familias en paz", añadió Cortez.

A su vez, Veizaga comentó a EFE que se unió a "este proyecto tan bonito" ante la "realidad muy cruda" que se vive en el país, con numerosos feminicidios, infanticidios y casos de maltrato.

Coplas sin violencia

Las coplas, parte de la tradición de los carnavales en el centro y sur del país, son versos sencillos con rimas y un contenido burlón y que de picante a veces pasa a ser altamente machista, lo que ha sido cuestionado por organizaciones defensoras de las mujeres.

Las "justicoplas" compuestas por Veizaga difunden mensajes como "No queremos muertes, ya no más suicidio. Adiós para siempre al feminicidio", "A tus amenazas ya no tengo miedo, sentirme segura, eso es lo que quiero", o "Si tú tienes miedo y vives sufriendo, grita cuanto puedas, vete ya corriendo".