Policial

“Bienvenido a las cárceles del pueblo”: Zúñiga publica carta y se refiere a la aprehensión de Arce

Zúñiga, encarcelado desde 2024 tras el fallido levantamiento militar que derivó en su procesamiento, reapareció públicamente con una dura misiva en la que asegura que Arce está viviendo ahora las mismas condiciones que, según él, ordenó aplicar contra militares y opositores mientras era presidente.

Charles M. Flores

11/12/2025 8:49

Zúñiga tras aprehensión de Arce: “Bienvenido a las cárceles del pueblo. FOTO: APG/EFE. Composición CHMF.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Desde la cárcel, el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, difundió una carta dirigida al expresidente Luis Arce Catacora, actualmente aprehendido por su presunta implicación en el desfalco millonario al Fondo Indígena, en la que, con un tono irónico y desafiante, le da la “bienvenida” a lo que denomina “las cárceles del pueblo”.

Zúñiga, encarcelado desde 2024 tras el fallido levantamiento militar que derivó en su procesamiento, reapareció públicamente con una dura misiva en la que asegura que Arce está viviendo ahora las mismas condiciones que, según él, ordenó aplicar contra militares y opositores mientras era presidente.

“Hoy, desde la soledad de mi celda, recuerdo que fue un miércoles cuando nuestro verdugo decidió encarcelarnos. Fue un día oscuro para Bolivia: un gobernante cegado por el poder decidió detenernos sin pruebas, sin el debido proceso, arrancándonos de nuestras familias y condenando a nuestros hijos al dolor más injusto”, escribió el exjefe militar.

Zúñiga remarca la coincidencia temporal entre su detención y la del exmandatario:

“Hoy también es un miércoles, y la historia se atreve a dar un giro inesperado: nuestro verdugo está preso”.

En otro fragmento, el excomandante acusa a Arce de “perseguir a soldados de la patria”, “sembrar miedo” y administrar los recursos del Estado como si fueran de su propiedad. Asegura que desde su encierro aún siente “el llanto de tantas familias” que, según él, fueron afectadas por decisiones políticas tomadas durante la administración del exmandatario.

“Hoy ese mismo verdugo empieza a sentir una mínima parte del sufrimiento que él mismo sembró en la patria”, continua la carta.

 

