Bloquean la carretera nueva a Cochabamba y se suspenden los viajes

Cochabamba, Bolivia

Desde tempranas horas de este viernes, 1 de diciembre, transportistas del Trópico instalaron puntos de bloqueo en la carretera nueva que conecta Cochabamba con Santa Cruz. Denuncian incumplimiento de compromisos realizados por el ministerio de Obras Públicas respecto al mantenimiento de la vía.

Por esto, se suspendieron las salidas de buses desde la terminal de Santa Cruz. Los viajes son por la ruta antigua y la venta de pasajes es condicionada.

Específicamente, los puntos de bloqueo se encuentran en Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Ivirgarzama y Entre Ríos, los cinco municipios del Trópico.

“Por incumplimiento de nuestras autoridades del Gobierno, lamentablemente tenemos que llegar a esta situación. Hemos tenidos varias reuniones pero sólo quedó en promesas”, indicó el presidente del Transporte Libre del Trópico, Francisco Córdoba.

Transportistas aseguraron que en reiteradas ocasiones se reunieron con representantes de la Administradora de Carreteras de Bolivia (ABC) para llegar a acuerdos. Sin embargo, denuncian que hasta la fecha no existen trabajos de refacción.

"Hasta la fecha el gobierno no da ningún interés en resolver, por ejemplo, el inicio de las dobles vías en la carretera interdepartamental entre Cochabamba y Santa Cruz, los trabajos de mantenimiento rutinario y periódico no se cumplen adecuadamente", señaló Córdoba.

El dirigente detalló que los puntos críticos son Locotal-San Jacinto, Locotal-Colomi, Cristal Mayu-Villa Tunari y Villa Tunari-Ichilo. Además, exigen la presencia del presidente Luis Arce y no del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. Si no son atendidos, no descartan con radicalizar sus medidas, aseveró en declaraciones a radio Kawsachun Coca.

También adelantaron que no están de acuerdo con que se levante la subvención del combustible y solicitan que se regularice la distribución de carburantes. Asimismo, rechazaron que sea un bloqueo político, como mencionó el ministro Montaño.