Bloqueos afectan encomiendas y transporte de carga en Santa Cruz

La acumulación de carga en la Terminal Bimodal de Santa Cruz alcanza niveles críticos debido al bloqueo de carreteras que mantiene paralizadas las salidas hacia el occidente del país. Esta situación ha obligado a las empresas de transporte a recibir los envíos de manera estrictamente condicional, mientras que muchas otras han optado por suspender por completo su atención al público tras varios días de inactividad.

Los viajes a Cochabamba acumulan una semana de interrupción y las rutas hacia La Paz cumplen casi tres semanas cerradas. Aquellos operadores que intentaron despachar mercadería de forma anticipada reportan que los camiones se encuentran actualmente varados en los puntos de conflicto sin posibilidad de avanzar.

"Por el momento estamos recibiendo y almacenando con demora, no tenemos fecha exacta de cuándo sale o cuándo llega", explicaron desde el sector afectado, confirmando que el espacio en los depósitos ya se encuentra reducido.

Asimismo, señalaron que a la paralización de las rutas hacia La Paz y Cochabamba se han sumado Potosí y Sucre, destinos que tampoco registran salidas debido a la persistencia de los conflictos viales.

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