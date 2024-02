Bloqueos frenan turismo cruceño: Pérdidas en el país pueden superar los $us 7 millones

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La Cámara Hotelera de Santa Cruz, advierte que los bloqueos están frenando la reactivación turística del departamento. Jorge Vaca, representante del sector, afirma que las pérdidas, a nivel nacional, pueden superar los $us 7 millones, tomando en cuenta el comercio interno que generan los turistas.

El anuncio fue realizado por la Cámara Boliviana de Hotelería. Aseguraron que, de continuar los bloqueos, Bolivia dejaría de percibir cerca de $us 7 millones en turismo.

“Es importante entender que cuando se habla de turismo, no solo se habla de hoteles; es un sector que genera un efecto multiplicador muy importante en la economía. Si tenemos una pérdida de $us 7 millones, estamos hablando que no solo se perjudica hotelería, porque el que llega a un hotel también come, usa un taxi. La pérdida es muy importante en general”, aclaró.

El presidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, sostuvo que, con los bloqueos, el departamento ha registrado una disminución de visitas, dado que Enero es una temporada alta para el turismo cruceño por las vacaciones.

Vaca informó, a RED UNO DIGITAL, que desde el inicio de los bloqueos (22 de enero), Santa Cruz dejó de recibir visitantes “No todos tienen la posibilidad de subirse a un avión, esperamos que esto se pueda solucionar; estamos a tiempo de que el carnaval no se vea afectado”, aseveró.

Faltando una semana para carnaval, el representante de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, asegura que las reservas en hoteles aún no se han visto afectadas, sin embargo esperan que el problema sea solucionado “para que las reservas no se empiecen a caer”.

“El sector turístico está en una lenta recuperación, aún no hemos alcanzado los niveles de ocupación registrados en 2019. Este año arrancamos bien, estamos hablando de un 65% de ocupación en el primer mes”, indicó Vaca quien está a la espera de que este porcentaje no se vea afectado por los bloqueos.

Según los registros de la Cámara Hotelera, el porcentaje más alto se registró el año 2019, disminuyendo drásticamente en la época de la pandemia. En 2023 se logró un 40% y este año se inició con un buen panorama, alcanzando un 65% en el primer mes.

Los desafíos para el sector es alcanzar los niveles de 2019, además de alinear a todos los actores turísticos departamentales para promocionar el destino de Santa Cruz.

