Bolivia se asocia con consorcio chino para la industrialización del litio

La Paz, Bolivia

Este viernes, en un acto en el que participó el presidente Luis Arce, la empresa estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) firmó un convenio con el consorcio chino CBC (CATL BRUNP & CMOC), para la extracción, industrialización y comercialización de las reservas de litio que existe en los salares de Uyuni (Potosí) y Coipasa (Oruro).

“Hoy Bolivia ingresa a la era de la industrialización de su litio, hoy es un día histórico para todos los bolivianos. No hay tiempo que perder, el país no puede esperar más, el país no puede experimentar más, tenemos que ir a paso seguro para industrializar gradualmente este valioso recurso natural”, resaltó Arce.