Boliviano asesinado en Chile deja dos niños en la orfandad

Chile

Lázaro Gutiérrez, de 27 años, viajó a Chile hace tres semanas desde Santa Cruz de la Sierra. Su propósito era ahorrar dinero y volver el mes de febrero junto a su familia.

La esposa del boliviano informó a la Red Uno de Bolivia que Lázaro llamó horas antes de su muerte y contó que estaba festejando Navidad junto a unos conocidos.

"Estaba festejando Navidad, él me llamó y me dijo que estaba compartiendo con unos conocidos, no sé bien quiénes eran, pero eran de allá (Chile)" contó Natalia Roa