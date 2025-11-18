Bomberos intensifican búsqueda de desaparecidos tras riada en Achira

La localidad de Achira se encuentra en emergencia tras el desastre natural que se registró este lunes dejando a varias familias afectadas. Hasta el momento, dos personas permanecen desaparecidas, mientras las autoridades y personal de rescate trabajan intensamente para localizarlas.

Desde primeras horas de la mañana, la unidad operativa de bomberos del departamento de Santa Cruz, liderada por su director, el Coronel Carlos Veizaga, junto con bomberos voluntarios y de la Policía Boliviana, se trasladó a la zona afectada para iniciar las labores de búsqueda y recuperación.

“Los trabajos van a ser intensos hoy, ya que debemos levantar escombros, troncas, empalizadas y piedras. Esto requiere tanto mano de obra como maquinaria, y estamos recibiendo todo el apoyo necesario de las autoridades locales”, indicó el Coronel, destacando la complejidad de la tarea.

Según información proporcionada por comunarios, las dos personas desaparecidas fueron arrastradas por la fuerza de riada que se registró al amanecer del día de ayer. Las víctimas son una adulta mayor de aproximadamente 85 años y otra mujer de alrededor de 40 años.

El director departamental de bomberos afirmó que se mantiene la esperanza de encontrar con vida a las personas desaparecidas durante esta jornada. “Estamos trabajando para recuperar estos cuerpos y así brindar tranquilidad a la población”, señaló.

El personal de rescate continúa en la zona, acompañado de maquinaria pesada, en una operación que se espera dure varias horas. Las autoridades locales y nacionales han mostrado su apoyo a las labores, y se mantiene la vigilancia y coordinación para evitar nuevos incidentes.

