Briella, que acusó a Shakira de plagio, es señalada por hacer lo mismo con estas canciones

Recientemente, la cantante Briella de TikTok alzó la voz ante la nueva colaboración de Shakira y Bizarrap, pero no para expresar su opinión, sino para dar a conocer que el nuevo éxito de la intérprete de 'Antología' es sumamente parecida a según sus palabras uno de sus éxitos musicales.

Por lo que una ola de comentarios salió a la luz y claro que expertos en dicha materia no podían quedarse atrás y es que pese a que la joven no indicó que quería demandar a Shakira, han desmentido el supuesto plagio.

Y es que acorde a la lógica de ella, ha sido señalada de haber plagiado diversas canciones que fueron publicadas incluso años antes que la suya.

Laura Galindo, quién se dio a la tarea de analizar el actual éxito de la colombiana y el de Briella, para dar un veredicto y es que afirma que el coro es exactamente igual, pero que esto tiene un trasfondo distinto al que se piensa, ya que no solo coinciden esas canciones, sino muchas más:

''Voy a mostrar algo, resulta que hay una fórmula que existe en la música popular y es el acorde menor con séptima'', declaró.

Explicó que al tocar una serie de notas llegas a ese sonido e incluso lo ejemplifico con un piano:''Con esas notas, si las tocas en orden con unas notas intermedias que se llaman notas de paso, pues da exactamente esa melodía''.

Fue así como confesó que dicha fórmula es usada por muchos e incluso señaló el caso de 3 artistas:

- 'Recuérdame' de Caín Guzmán

- 'Dangerous in Love' de Secret Number

- 'Me & the Rhuthm' de Selena Gómez

''Como esos tres artistas, Briella y Shakira, debe haber muchos usando la misma fórmula. Es como si acusáramos de plagio a todos los escritores del 'Boom Latinoamericano' que hablaran de una tarde con canicular'', finalizó.

No obstante, y como ya te habíamos contado, Gaby Castellanos se dio a la tarea de también desmentir el plagio e incluso nos regaló un listado más de canciones que salieron antes de las canciones de Briella y Shakira, te las mencionamos a continuación:

- 'Tu, tu, tu' de May e Karen

- 'All around the world' de Ballistik Boyz

- 'I can't say bye no more' de SmoovLee

- 'Dron' de Erik Rubín

Asimismo, Gaby indicó que al acusar Briella a Shakira de plagio, estaría siendo señalada de haber plagiado dichas canciones antes y es que aseguró que dichos acordes deben de pertenecer a algún artista que seguramente ni siquiera estaba en el tiempo del internet, por lo que muy difícilmente podrían señalar de plagio a cualquiera.