Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Jaqueline Gonzáles, es una madre trabajadora de 40 años, quien desapareció el pasado 14 de julio. Salió como todos los días a tratar de conseguir trabajo, como le hacía de forma diaria, en la zona de la calle 25 de Mayo.

Todos los días acudía a este lugar para ofrecer sus servicios como trabajadora del hogar, realizando distintas labores domésticas. Pero el viernes no volvió a ser vista, ni se comunicó con sus hijos o esposo.

Desde el Colectivo “Mujeres de Fuego” indican que brindan su apoyo a la familia, indicaron que las personas que realizan este trabajo están expuestas a cualquier tipo de peligro, porque desconocen el lugar o con qué clase de personas lidiaran.

"¡Buscamos a mi mamita!": Salió a trabajar y no volvió a ser vista, ha pasado un mes. Foto: Red Uno

“Ella se ofrece para limpiar, el día viernes 14 de julio la vieron entre las 7:00 a 8:00 de la mañana (…) Llevaba un teléfono celular y todo el día no contestaba su teléfono, siempre retornaba cerca de las 17:00 a su casa, es una mamá sobreprotectora de sus hijos, por este motivo su desaparición causó alarma”, indicó la representante de “Mujeres de Fuego”, Fátima Terrazas.

Desde ese día es buscada de forma incansable por su familia, familiares la llamaron a su teléfono móvil, pero nadie contestaba. Cuando se realizó una llamada contestaron, pero nadie respondió, colgaron y apagaron el celular.

Cargando...

Ha pasado un mes y no hay avances en la investigación, no se realizó el rastreo de la línea telefónica de la víctima, tampoco se realizó una revisión de las cámaras de seguridad, donde se podría saber qué pasó con Jaqueline. "Mi esposa era una madre ejemplar, estamos muy preocupados", indicó el esposo.

"Estamos buscando a mi mamá, no sabemos a dónde ir ya. ¡Estamos desesperados! Ya realizamos la denuncia, en la policía nos piden que tengamos paciencia. Hace un mes que ya no sabemos nada (...) En su lugar de trabajo la vieron otras señoras, pero no la vieron más", "Estamos preocupados ya no sabemos ¡Dónde más buscarla!", indicaron sus hijos.

La mujer de 40 años es madre de cuatro hijos, que diariamente colocan afiches en distintas zonas de la ciudad, con la esperanza de que alguien de un indicio de su paradero.

Jaqueline Gonzáles al momento de su desaparición vestía una chamarra verde, pantalón azul y tenis de color negro. Cualquier información se ruega comunicarse al: 75840001.