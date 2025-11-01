Buscan a madre que abandonó a dos niños en la zona Norte de Oruro

La Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a la madre de dos niños de 1 y 4 años de edad, quienes actualmente se encuentran bajo el resguardo y protección de dicha institución.

Según el reporte oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas del viernes 31 de octubre, cuando la mujer, identificada únicamente con el nombre de “Sara”, habría dejado a sus hijos al cuidado de una tercera persona en inmediaciones del Casco del Minero, en la zona Norte de la ciudad.

Desde ese momento, la progenitora no volvió a comunicarse ni a presentarse para recoger a los menores, por lo que la ciudadana que los recibió dio parte a las autoridades competentes. Ante la falta de contacto y el evidente estado de vulnerabilidad de los pequeños, la DIO, en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), activó un operativo de búsqueda.

Las instituciones piden a la población brindar cualquier información que ayude a dar con el paradero de la madre o familiares de los menores.

Los contactos habilitados son los siguientes:

DIO: 63896084

Felcv: 5284512

Mientras tanto, los hermanitos permanecen bajo el cuidado y atención de los funcionarios de la DIO.

