Cae banda implicada en robos agravados en La Guardia, Plan 3.000 y Los Lotes

Santa Cruz, Bolivia

A partir de la investigación por el robo a una mujer el pasado 10 de octubre, se logró desbaratar a una banda que cometía este tipo de delitos en diferentes zonas de Santa Cruz.

Así, el 10 de octubre, en el Barrio 15 de mayo, zona Los Piyos, la víctima estaba retornando a su domicilio cuando fue interceptada por un vehículo tipo vagoneta Turing color azul, con tres sujetos a bordo, que, de forma violenta, le habrían arrebatado su cartera. El hecho fue calificado como robo agravado.

El vehículo usado para atracar a una mujer en Los Piyos. Foto: Policía Boliviana.

Con la investigación del caso, se obtuvo videos de cámaras de seguridad de la zona y se logró encontrar el automóvil usado para el robo, oculto en el municipio de El Torno. Entonces, se hizo el secuestro del motorizado y lo trasladaron a dependencias de la Felcc en La Guardia.

Mediante cámaras de seguridad se logró encontrar el vehículo usado para robar.

También se aprehendió al propietario, identificado como Mario C. P., -que además ya tiene detención preventiva- junto a sus cómplices Víctor Hugo H. R., alias "El Gallero" y líder de la banda criminal; Eddy Paulino C. M:, David C. M.. Además, hay una persona prófuga identificada como Rudy H. R. 'El Gallero' sería la persona que estaba conduciendo cuanto atracaron en Los Piyos.

Las personas aprehendidas y el prófugo. Foto: Policía Boliviana.

Además del municipio de La Guardia, la banda operaba en la Pampa de la Isla, Los Tusequis, Plan 3.000 y Los Lotes.

Como parte de esta pesquisa, se procedió a la colección y secuestro de evidencias, como carcasas de teléfonos celulares en diferentes modelos y colores, billeteras, teléfonos celulares, panderetas, carteras de mujeres y herramientas para cometer ilícitos.

Los objetos encontrados en poder de los aprehendidos. Foto: Policía Boliviana.