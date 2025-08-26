TEMAS DE HOY:
Política

Camacho: “Este primer paso hacia la libertad, se lo debo a nuestro pueblo”

Camacho enfatizó que la decisión judicial marca el inicio de un camino hacia la recuperación de las libertades y la institucionalidad en el país.

Hans Franco

26/08/2025 19:58

Foto: Luis Fernando Camacho y Marco Pumari celebran la decisión judicial que los dejó en libertad
La Paz

Escuchar esta nota

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, se pronunció este martes en sus redes sociales luego de obtener su libertad tras más de dos años y medio de detención preventiva.

En un mensaje público, Camacho atribuyó el fallo al respaldo ciudadano y a la renovación de las autoridades judiciales a través del voto.

“Este primer paso hacia la libertad, se lo debo a nuestro pueblo que, en diciembre pasado, con el voto, eligió a representantes de la Justicia que hoy empiezan a recuperar el estado de derecho”, escribió.

Expresó gratitud a Dios, su familia, su equipo jurídico y a los ciudadanos que lo apoyaron durante el proceso.

“Doy gracias a Dios, a mi familia, a mi equipo de abogados, colaboradores y a mi querido pueblo cruceño por seguir firmes y consecuentes con los principios que defendemos”, afirmó.

Camacho enfatizó que la decisión judicial representa el inicio de un camino hacia la recuperación de las libertades y la institucionalidad en Bolivia.

La liberación de Camacho se produjo luego de que la justicia dispusiera levantar su detención preventiva en el caso denominado Golpe de Estado I.

No obstante, aún tiene procesos pendientes, entre ellos el caso del paro de los 36 días en Santa Cruz, cuya audiencia está programada para este miércoles.

Mire la publicación de Luis Fernando Camacho: 

