Camacho no fue evaluado por la junta médica en Chonchocoro

La Paz, Bolivia

La mañana de este miércoles, una junta médica llegó hasta el penal de Chonchocoro para hacer una evaluación a la salud del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que está recluido en el lugar.

Los galenos arribaron aproximadamente a las 11 de la mañana en una ambulancia e ingresaron al penal. Minutos después, el vehículo se retiró.

Sin embargo, no se hizo la revisión médica. Además, su defensa denunció que no les dejaron conversar con los médicos convocados. Asimismo, indicó que no se notificó a la familia del gobernador, como establece la norma, y no se permitió la presencia de los abogados.

"Por órdenes del señor Juan Carlos Limpias (director de Régimen Penitenciario), mi persona ha sido restringida y encerrada en una oficina. No se ha permitido que siquiera me comunique con mi defendido. Se me ha privado de mi libertad dentro del centro penitenciario", indicó el abogado Martín Camacho, en puertas del recinto penitenciario.

Asimismo, dijo que no pudo ver las credenciales de los médicos especialistas que ingresaron al penal y tampoco se las mostraron a Camacho.

"Esta lista de médicos conformada por la señora Mariana García y el señor Juan Carlos Limpias sin que una autoridad jurisdiccional lo autorice, sin cumplir con los estipulado por la Constitución Política del Estado, por la ley 1970, por la ley 2298; nosotros no la íbamos a convalidar de ninguna manera. Nosotros sí conocemos y somos respetuosos de la ley", agregó el jurista.

En ese contexto, indicó que un juez ya ordenó, a través de una resolución fundamentada conforme a ley, que se realice una nueva junta médica.

"Deben participar todas las partes, no solo los médicos que ha seleccionado el señor Limpias a criterio propio y que además no tienen ni credenciales ni identidades; sino los médicos que van a ser seleccionados de ternas propuestas por el Colegio Médico, por el IDIF y el mismo Régimen Penitenciario y que lo hará una autoridad jurisdiccional", detalló.

Así, hoy no se hizo ninguna evaluación médica a la autoridad cruceña porque "no se cumplía con la normativa procesal vigente".

"Además, no se había indicado quiénes fuesen los médicos que debían realizar esta evaluación médica. Hay una lista de especialidades, pero no con la identidad, registros y certificaciones. (Lo hizo) unilateralmente, el director de Régimen Penitenciario y la señora Mariana García, que pretendían, de alguna manera totalmente unilateral, además oscura y hermética, realizar una evaluación médica sin el consentimiento de mi defendido", explicó.

El abogado contó que expresaron su rechazo a la revisión, la pasada jornada de forma escrita.

"Yo estaba dentro. Sin embargo, por orden del señor Limpias, se me ha restringido, he sido encerrado en una oficina para que no pueda participar y no pueda ni siquiera exigirle a los médicos que me muestren sus credenciales. Ante esta negativa nuestra manifestada ayer por escrito y hoy verbalmente de parte de mi defendido; han tenido que retirar a los médicos porque no se puede obligar a nadie", complementó.