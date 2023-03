Camacho pide a la CIDH investigar las represiones de la Policía a Santa Cruz

El asesor de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, tras la visita de la CIDH al gobernador de Santa Cruz en Chonchocorro, Luis Fernando Camacho dio lectura a la carta del Gobernador que no pudo ser entregada a la misión durante la visita.

"A mi querido pueblo boliviano. Hoy recibí la visita de la comisión de la CIDH en la celda donde me encuentro secuestrado por esta dictadura que lleva mas de 180 presos políticos en sus espaldas. La entrevista era necesaria no para que me queje de las violaciones constantes a mis derechos humanos que vengo sufriendo desde el día que me secuestraron, sino para que los comisionados de la CIDH escuchen directamente de mi boca el relato de lo que realmente sucedido durante las protestas de 21 días del años 2019, junto al pueblo vencimos el fraude electoral y recuperamos la democracia, esa democracia que nuevamente se encuentra herida (..)", inicia la misiva.