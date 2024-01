Camacho y Aguilera no fueron notificados tras el fallo del TCP

Santa Cruz

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia constitucional en la que indica que vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, debe asumir la titularidad del gobernador en reemplazo de Luis Fernando Camacho.

El abogado del gobernador cruceño informó que hasta el momento no fueron notificados y que el TCP no es la instancia que determina la suplencia.

"Lo que ha determinado es que se asuma una posición en realidad, no ha determinado una suplencia porque no es el TCP el que debe tomar o posesionar en suplencia legal al vicegobernador, si no que ha determinado que se asuma posición de parte del presidente de la Asamblea Legislativa como del vicegobernador respecto a la suplencia legal, deberán ser ellos los primeros en ser notificados con la sentencia para poder realizar una interpretación y cumplir todo lo que corresponde por ley", indicó Martín Camacho, abogado de Luis Fernando Camacho.