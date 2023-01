Cámara espía: “El derecho a la dignidad es inviolable”, según constitucionalista

Santa Cruz, Bolivia

Luego de que el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, denunciara la jornada de ayer, jueves, 26 de enero, la existencia de cámaras escondidas en su celda en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro de la ciudad de La Paz, al respecto, un analista observa vulnerabilidad de los derechos y de la privacidad de la primera autoridad departamental cruceña.

El abogado constitucionalista José Luis Santistevan, señaló “lo que está pasando en Bolivia es muy catastrófico, es muy nefasto para la vida democrática y para la institucionalidad del Estado”.

“¿Qué es lo que sucede? Resulta que la dignidad, la privacidad, el honor y el derecho a que se le respete la integridad física a una persona aun tenga o no sentencia, este o no detenido, eso no se pierde en Bolivia y en cualquier parte del mundo, entonces el gobernador no ha perdido sus derechos fundamentales y sus derechos humanos”, agregó