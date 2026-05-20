Canciller vincula declaraciones de Petro con una “acción política” de Evo Morales

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, cuestionó este miércoles las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien planteó una posible mediación frente a la crisis política y social que atraviesa el país.

Aramayo aseguró que actualmente no corresponde activar un mecanismo de mediación internacional, debido a que el Gobierno continúa dialogando con distintos sectores sociales y recordó que, hasta la fecha, se han suscrito más de 20 acuerdos.

“El presidente Petro habla de mediación cuando el país no está en esa situación. Él habla de mediar cuando denunció con información falsa que se estaría asesinando a gente en las calles. Plantea que el pueblo se está reivindicando y que manifiesta su desacuerdo con el presidente Rodrigo Paz; esa es otra mentira. Vemos por detrás una acción política y cómplice de la acción del expresidente Evo Morales”, afirmó el canciller.

La autoridad también señaló que le gustaría escuchar un pronunciamiento del mandatario colombiano respecto a las denuncias y procesos que enfrenta el expresidente Evo Morales.

“Me gustaría escuchar al presidente Petro manifestarse sobre las denuncias y procesos que arrastra Evo Morales, de pedofilia, del cual el exmandatario aún no responde ni se presenta a declarar”, agregó Aramayo.

Las declaraciones surgen luego de los mensajes emitidos por Petro sobre la situación boliviana y en medio de los bloqueos y movilizaciones que se registran en diferentes regiones del país.

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