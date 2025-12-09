Cancilleres de Bolivia e Israel se reúnen hoy en Washington

El ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, tendrán este martes 9 de diciembre, una reunión oficial en la ciudad de Washington, en la que se prevé la firma de un acuerdo destinado a renovar plenamente las relaciones bilaterales entre ambos países.

En el encuentro también participará el ministro de Finanzas y Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, como parte de la delegación boliviana.

La reunión representa el punto culminante de un proceso diplomático que se intensificó tras la elección del presidente Rodrigo Paz. Un día después de los comicios, el ministro de Relaciones Exteriores Sa’ar sostuvo una conversación telefónica con el entonces presidente electo, constituyendo una de las primeras comunicaciones diplomáticas recibidas por Paz.

En esa oportunidad, el ministro Sa’ar expresó el interés de Israel en abrir un nuevo capítulo entre ambos Estados, mientras que el presidente electo manifestó su voluntad de orientar a Bolivia hacia una nueva apertura internacional y hacia el restablecimiento de los lazos con Israel.

En representación del ministro Sa’ar, el director General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Eden Bar-Tal, asistió en noviembre a la ceremonia de investidura del presidente Paz en La Paz, subrayando el compromiso israelí con el proceso de acercamiento.

Como parte del restablecimiento progresivo de la relación, a comienzos de este mes Bolivia anunció la eliminación del requisito de visado para los viajeros israelíes.

Durante las últimas semanas, equipos técnicos de ambos ministerios concluyeron el texto del acuerdo bilateral y de una declaración conjunta, documentos que está previsto formalizar mañana en Washington.

El evento se llevará a cabo en próximas horas. Tras la firma del acuerdo, los ministros ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación.

