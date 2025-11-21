Carla Faval es la nueva vocera presidencial

La comunicadora Carla Faval Monasterios, se presentó este viernes como la nueva vocera presidencial del presidente Rodrigo Paz. En su primera intervención pública, anunció que cada lunes se brindará un reporte oficial sobre la agenda presidencial y los temas más relevantes de la gestión gubernamental.

“Asumo esta responsabilidad con pleno compromiso, respeto institucional y absoluto sentido de amor a nuestra Patria. A partir de hoy quiero que sepan que todos los días lunes realizaremos una conferencia de prensa para poder informar al país de manera directa y transparente sobre la agenda del presidente”, expresó Faval durante su presentación.

Asimismo, enfatizó que la única fuente oficial de información sobre actividades presidenciales será la Oficina de la Vocería Presidencial, con el fin de garantizar comunicaciones claras, verificadas y oportunas para la ciudadanía y los medios de prensa.

Faval se desempeñó como coordinadora y vocera de la Comisión de Transición del gobierno entrante, rol desde el cual lideró la recolección y sistematización de información de los ministerios salientes.

Carla Faval cuenta con más de 14 años de trayectoria en los ámbitos de comunicación estratégica, marketing comercial, gerencia empresarial y asesoría política. Su carrera incluye la dirección de equipos especializados y el posicionamiento de marcas, instituciones y liderazgos.

La Vocería Presidencial inició sus actividades formales este viernes 21 de noviembre de 2025, con la primera conferencia oficial, marcando el inicio de una nueva etapa de comunicación directa entre el Gobierno y la población.

