"Caseta debía clausurarse": Agresiones entre guardias municipales y un comerciante

Cochabamba, Bolivia

Un comerciante se agarró a golpes con funcionarios municipales, el hecho ocurrió este lunes 19 de junio en el mercado "Fidel Araníbar", en las imágenes de cámaras de vigilancia se ve a varios guardias municipales sacando a empujones al vendedor de su puesto.

El intendente municipal, Enrique Navia, indicó que este hecho se registró en medio de la clausura a una caseta. "Esto responde a modificaciones que hizo en su estructura y no cumple con el rubro registrado", indicó la autoridad en El Mañanero.

"Vende de todo, de acuerdo a su registro debía vender ropa, por eso se le clausuró. Se le dio un tiempo para que regularice su situación, pero no lo hizo. Cuando los guardias realizaron la notificación fueron agredidos, lo que más llamó la atención es que adultos y niños se quedaban a dormir (...) Primero la ley 048 no permite que las personas duerman en sitios municipales, porque no es alojamiento, se trataba de una clausura", remarcó Navia.