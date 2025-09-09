“Casi lo matan”: vecinos exigen seguridad tras ataque con machete a un joven

Hay preocupación e indignación se vive en el barrio 8 de Septiembre, luego de que un joven fuera brutalmente agredido con un machete presuntamente por personas en situación de calle que habitan una vivienda abandonada en la zona. Los vecinos, cansados de la inseguridad y de la inacción de las autoridades, exigen medidas urgentes a la Policía.

El hecho ocurrió durante una fiesta de barrio, donde un grupo de jóvenes —según los vecinos, vinculados a pandillas y al consumo de drogas— desató una pelea que dejó varios heridos y víctimas de robo.

“Un joven fue atacado con machete. Si no se protegía con el brazo, lo podían matar. Esto ya no puede seguir así”, denunció el presidente del barrio.

Los vecinos apuntan a una casa en particular como el foco del problema. Según indican, en el lugar viven personas en situación de calle, que consumen alcohol y presuntamente venden droga. A pesar de las constantes llamadas a la Policía, aseguran que la respuesta es tardía o nula.

“La Policía viene cuando ya todo pasó. Queremos que las autoridades actúen, esto no es nuevo, es constante”, reclamó otro vecino.

Además del joven herido con machete, hubo otros ciudadanos que terminaron con moretones y pérdidas materiales, tras ser golpeados y asaltados durante la fiesta.

Dos personas ya fueron arrestadas por estos hechos y se conoció que al menos uno de ellos es menor de edad, lo que ha generado la intervención de la Defensoría de la Niñez.

