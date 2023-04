Caso bullying: Tres estudiantes fue arrestados por la agresión a sus compañeros

La Paz

Tres estudiantes de la Unidad Educativa Holanda, presuntamente involucrados en el caso de bullying a dos de sus compañeros con discapacidad fueron arrestados. El caso se lleva en reserva por tratarse de menores de edad.

Según relató la madre de uno de los menores arrestados, afirma que su hijo no es responsable de la agresión y solo se quedó a ver el hecho. Sin embargo, fue arrestado en el curso de las investigaciones.

"Mi hijo no sabe de que era la pelea, no sabe porque no los conoce a los otros chicos y no sabe porque han peleado los otros muchachos. Mi hijo no ha golpeado", afirmó la madre.