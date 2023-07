Caso de violación sale a la luz gracias al programa DINO: niña usó una carta para denunciar a su padrastro

Cargando...

Bolivia

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó sobre un caso de violación que involucra a una menor de edad y su padrastro. Este se descubrió mediante el programa DINO, implementado a nivel nacional en las escuelas primarias ade todo el país.

El incidente salió a la luz el pasado 29 de junio, cuando la herramienta pedagógica Dino-caja, utilizada en los cursos de 4to y 5to grado, mostró una desgarradora carta escrita por la niña, en la cual denunciaba los abusos que sufría a manos de su padrastro.

Según la carta, la menor afirmaba que era víctima de violación mientras su madre salía a trabajar, y que además recibía constantes amenazas por parte del agresor.



El programa DINO, “Di No a la Violencia, Di No al Alcohol, Di No a las Drogas, Di No al Delito”, ayuda a la policía identificar este tipo de casos para tomar las acciones correspondientes en defensa de los niños y sanciones para los agresores.

“Decirles a nuestros niños, niñas y jóvenes que, si tienen algo que contar confíen en nosotros, su Policía está para servirles y haremos justicia. El programa DINO tiene resultados, a pesar de sus detractores, seguiremos protegiendo a nuestro pueblo”, aseveró la autoridad.