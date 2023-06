Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Tres exfuncionarios de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) comparecieron este miércoles 7 de junio, ante la Fiscalía de Santa Cruz para prestar su declaración informativa en calidad de testigos en relación al caso del envío de drogas desde el aeropuerto Internacional de Viru Viru en Santa Cruz hacia España. Los citados son Joaquín Hurtado, exdirector de Naabol, Claudia Vaca, secretaria, y la responsable jurídica de la institución.

Previo a su declaración, la funcionaria de Naabol, Claudia Vaca, se limitó a expresar: “Prefiero no decir nada hasta que declare”, mientras ingresaba a la Fiscalía. A su vez, Vaca afirmó haber sido citada en calidad de testigo y negó tener alguna relación con el envío del cargamento de 478 kilos de cocaína que salió en un vuelo de BoA el pasado 11 de febrero. Según ella, esa área no corresponde a las responsabilidades de Naabol y reiteró que no tienen nada que ver con el caso.

Por su parte, Lucas Torrez, abogado del exdirector de Naabol, Joaquín Hurtado, aseguró que no se emitirán versiones sin respaldo documental. El jurista afirmó que presentarán pruebas que desvirtúen los hechos investigados y respalden la posición de su cliente. Además, destacó que los hechos bajo investigación se circunscriben a las instalaciones de BoA y que su cliente solo está al tanto de lo difundido en los medios de comunicación. Torrez se mostró dispuesto a colaborar con el Ministerio Público en el desarrollo de las investigaciones.

Las autoridades continúan indagando en este caso que generó gran preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Se espera que las declaraciones de los exfuncionarios de Naabol arrojen luz sobre la posible implicación de la institución en el envío de drogas y contribuyan al esclarecimiento de los hechos.