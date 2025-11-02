Cementerio General de La Paz espera la visita de al menos 8.000 personas por la festividad de Todos Santos

El Cementerio General de La Paz, uno de los principales campos santos del municipio, se prepara para recibir a más de 8.000 visitantes este domingo con motivo de la festividad de Todos Santos, una de las tradiciones más arraigadas en la cultura paceña.

“Cerca de 8.000 personas visitan el panteón durante la jornada. Hay una gran aglomeración de visitantes”, informó la directora de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios La Paz, Érika Endara, quien señaló que se han dispuesto medidas especiales para garantizar la seguridad y el orden durante la jornada.

La autoridad recomendó a la población no llevar niños ni mascotas al camposanto para evitar extravíos y prevenir incidentes. Asimismo, recordó que está prohibido ingresar con alimentos perecederos, bebidas alcohólicas o con aliento alcohólico, además de armar mesas o ocupar las áreas verdes dentro del recinto.

El Cementerio General abrirá sus puertas desde las 07:30 y cerrará a las 16:30, no permitiéndose el ingreso después de ese horario. El desalojo total se realizará a las 18:00 horas.

Debido a las obras de construcción del nuevo salón velatorio, la puerta principal permanecerá cerrada, aunque se habilitarán otras puertas de acceso para facilitar el ingreso de los visitantes.

Como parte de la tradición, a las 12:00 del mediodía se realizará el despacho de las almas, no solo en el Cementerio General, sino también en los camposantos La Llamita (zona periférica) y Los Pinos de Vino Tinto.

El ingreso al cementerio La Llamita también será controlado bajo las mismas restricciones, mientras que en el de Vino Tinto, por esta gestión, se permitirá el armado de mesas en memoria de los difuntos.

La Alcaldía de La Paz reiteró su llamado a la población a respetar las normas establecidas, mantener el orden y preservar la limpieza de los cementerios municipales durante la celebración de Todos Santos.

