China y Comité Cívico Femenino impulsarán formación de mujeres líderes

Autoridades chinas y el Comité Cívico Femenino acordaron coordinar proyectos de formación y liderazgo para mujeres, incluyendo intercambios y capacitaciones en China.

Red Uno de Bolivia

16/10/2025 21:38

Foto: Comité Cívico Femenino
Santa Cruz, Bolivia

En los predios del Comité Pro Santa Cruz se presentaron las conclusiones de la reciente Reunión Mundial de Líderes sobre la Mujer, desarrollada días atrás en Beijing, China.

El evento reunió a representantes de distintos países con el objetivo de fortalecer el rol de la mujer en los procesos de desarrollo económico, político y social a nivel global.

Durante el acto, la cónsul de China en Santa Cruz, Wan Huijin, destacó que su país impulsará un ambicioso programa de intercambio y capacitación. “En los próximos cinco años se invitará a 50 mil mujeres a China para programas de intercambio y cursos de formación, con el objetivo de desarrollar más talentos femeninos”, afirmó la diplomática.

Por su parte, representantes del Comité Cívico Femenino informaron que días antes sostuvieron una reunión con la delegación china para coordinar proyectos conjuntos.

El encuentro sirvió como punto de partida para establecer una agenda de trabajo que incluirá acciones de cooperación, formación profesional y promoción de liderazgos femeninos.

 

