COB se declara en estado de emergencia y rechaza reformas a la Constitución

La Central Obrera Boliviana (COB), a través de un pronunciamiento oficial emitido por su Comité Ejecutivo Nacional, se declaró en estado de emergencia en defensa de los derechos laborales y sociales, rechazando categóricamente cualquier intento de reforma a la Constitución Política del Estado (CPE) o medidas de carácter neoliberal que pongan en riesgo las conquistas históricas de los trabajadores.

En el documento, la entidad matriz del movimiento obrero boliviano ratifica las resoluciones del XVIII Congreso Ordinario, realizado en la ciudad de Cobija, departamento de Pando, y reafirma su independencia política y sindical, comprometida con la defensa de los derechos laborales conforme a la Ley General del Trabajo.

“La COB, dentro de su rol histórico del movimiento obrero campesino, minero, fabril, petrolero, ferroviario, maestro, constructor, profesional, trabajador en salud, transportista, gremial y pueblo en general, nos declaramos en estado de emergencia, rechazando categóricamente cualquier intento de reformas a nuestra Constitución Política del Estado”, señala el pronunciamiento.

La organización sindical denuncia y rechaza las propuestas de descentralizar o privatizar la salud y la educación, así como cualquier intento de enajenar los recursos naturales o modificar la subvención a los hidrocarburos, medidas, que según advierte, agravarían la situación económica del país.

La COB hizo un llamado a la unidad “granítica y monolítica” del pueblo boliviano y de todos los sectores sociales para resistir cualquier política que atente contra los derechos fundamentales conquistados por la clase trabajadora.

Asimismo, el nuevo Comité Ejecutivo Nacional manifestó que no se someterá a ningún gobierno de turno, reafirmando su independencia frente a intereses políticos.

“El nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la gloriosa Central Obrera Boliviana no se someterá a ningún gobierno de turno que use el discurso del pueblo para servir a sus intereses personales”, indica el texto.

Mire el comunicado de la COB:

