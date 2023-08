Cochabamba: Cárcel para el feminicida de Rocío y sus cómplices

Cargando...

En audiencia de medidas cautelares, el Juzgado Público en lo Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal N° 1 de Sipe Sipe, determinó detención preventiva en el penal de El Abra para Erick Maldonado (ex cuñado) y Vladimir Maldonado (ex esposo) por ser los probables autores de la muerte de Rocío Grágeda de 32 años; en tanto, Danilo Maldonado (ex suegro) fue enviado al recinto penitenciario de San Sebastián varones; además por complicidad del delito, el trabajador del ex esposo fue trasladado a la cárcel San Pablo de Quillacollo.

“Junto al Ministerio Público se ha logrado demostrar, que estas tres personas, Erick, Vladimir y Danilo, son los autores de la muerte de Rocío, además de la participación de uno de los trabajadores del ex esposo, que de manera despiadada filmaba la muerte, está persona fue enviada a San Pablo de Quillacollo”, informó el abogado de la familia de la víctima, Eduardo Mérida.

La defensa solicitó ampliar la investigación a un familiar más de los acusados, se trataría de un miembro de la policía, que presuntamente habría intimidado a la familia de Rocío.

Por su parte la Fiscal Departamental, Nuria Gonzales, indicó que se dará celeridad en el proceso de investigación del caso para lograr una sentencia condenatoria para los implicados.

“Desde que se tuvo conocimiento del hecho, el Equipo Multidisciplinario acudió al Centro de Salud donde fue llevada la víctima, quien ya había llegado sin signos vitales, también se realizó el allanamiento de tres inmuebles, se tomaron declaraciones testificales”, dijo Gonzáles.

Según la fiscalía, el hecho se registró el pasado 03 de agosto de 2023, a horas 15:00, en la zona de Pirque, localidad Parotani del municipio de Sipe Sipe; ese día, Rocío junto a su hermano y otros familiares realizaban trabajos de agricultura en su terreno, al lugar llegaron los tres sindicados, quienes rodearon a la mujer y a su hermano para discutir.

Vladimir y Erick sacaron sus armas y le dispararon a la mujer, el hermano de la víctima trató de defenderla pero también recibió un impacto de proyectil en la pierna.

Rocío se convirtió en la novena víctima de feminicidio en Cochabamba en lo que va del 2023, deja en la orfandad a sus dos hijos de 4 y 12 años.