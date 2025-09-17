TEMAS DE HOY:

29ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Cochabamba: vehículo cae a canal tras ser impactado; iba una mujer embarazada

El hecho ocurrió a la altura del Sombrero de Chola. Vecinos exigen reductores de velocidad por los constantes accidentes en la zona.

Red Uno de Bolivia

17/09/2025 17:50

Foto: Dennis Rodríguez - periodista Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un vehículo particular cayó la tarde de este miércoles al canal de riego ubicado en la avenida Melchor Urquidi, a la altura del Sombrero de Chola, en la ciudad de Cochabamba.

Según el testimonio de vecinos, otro motorizado impactó contra el vehículo plomo, que terminó perdiendo el control y cayendo al canal.

En el interior del vehículo se encontraba una mujer embarazada de aproximadamente seis meses, quien fue auxiliada rápidamente y trasladada a un centro de salud.

Los habitantes de la zona denunciaron que los vehículos no respetan la señalización vial y que los accidentes en esa intersección son frecuentes.

Personal de la Policía Boliviana llegó al lugar para iniciar con las investigaciones. Se utilizó una grúa para retirar el motorizado del canal de riego, mientras se recababan declaraciones para determinar responsabilidades.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD