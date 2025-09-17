Un vehículo particular cayó la tarde de este miércoles al canal de riego ubicado en la avenida Melchor Urquidi, a la altura del Sombrero de Chola, en la ciudad de Cochabamba.

Según el testimonio de vecinos, otro motorizado impactó contra el vehículo plomo, que terminó perdiendo el control y cayendo al canal.

En el interior del vehículo se encontraba una mujer embarazada de aproximadamente seis meses, quien fue auxiliada rápidamente y trasladada a un centro de salud.

Los habitantes de la zona denunciaron que los vehículos no respetan la señalización vial y que los accidentes en esa intersección son frecuentes.

Personal de la Policía Boliviana llegó al lugar para iniciar con las investigaciones. Se utilizó una grúa para retirar el motorizado del canal de riego, mientras se recababan declaraciones para determinar responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play