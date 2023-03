“Colocaron alacranes en mi oficina, si pasa algo con mi vida voy a responsabilizar a la Gobernación y al Sedes”

Santa Cruz, Bolivia

La viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo denunció en medio de llanto e impotencia, este miércoles, 1 de marzo, que están colocando alacranes en su oficina en el Hospital de Niños y señaló que responsabilizará a las autoridades de la Gobernación y del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz por lo que pueda pasar con su vida.

“Están colocando alacranes en mi oficina donde me estoy reuniendo. Cómo puede ser que aparezca un alacrán acá”, dijo entre lágrimas.

“Quieren asustarme, quieren amedrentarme, si me asuste y me preocupa, necesito precautelar mi vida, voy a responsabilizar a la Gobernación y al Sedes de Santa Cruz si pasa algo con vida, como puede ser que me dejen un alacrán”, señaló Hidalgo.