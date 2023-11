Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El Comandante General de la Policía Boliviana, Álvaro Alvarez, se pronunció sobre la entrevista que el narcotraficante Sebastián Marset ofreció a un medio de comunicación uruguayo este domingo. Alvarez afirmó que las declaraciones de Marset serán sometidas a una rigurosa validación, y en función de ello, se tomarán las acciones pertinentes.

Álvarez expresó su preocupación, sugiriendo que las afirmaciones del narcotraficante podrían tener la intención de desvirtuar el trabajo policial. "Con lo que vaya a verter seguramente va a intentar desvirtuar todo el trabajo que se ha realizado. (Porque) entendemos que la afectación que a este señor se le ha hecho supera los 27 millones de dólares", afirmó.

El comandante también señaló que los dos primeros videos divulgados por Marset, sugiriendo que buscaban distorsionar la realidad y victimizarse. "Pretendía santificarse, tanto a él como a su entorno familiar", dijo Álvarez, subrayando que la policía no ha parado con las investigaciones.

"Nosotros, en ningún momento, hemos cesado la investigación en relación a esta organización criminal", enfatizó.

En un adelanto revelado por el programa, Marset se muestra junto a la periodista Patricia Martín, compartiendo sorprendentes declaraciones. "Me ayudaron porque si yo solo estaba con captura y mi mujer no, los niños seguirían yendo a un colegio. Yo estaría con ellos o los visitaría, porque yo no puedo vivir sin mi familia y para mi ya estaría preso”,expresó el narcotraficante.