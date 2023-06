Comisión de Diputados viajará a España para investigar el caso ‘narcovuelo’

Bolivia

Una Comisión de Diputados ha señalado que va a viajar a Madrid para continuar las investigaciones del denominado 'narcovuelo', el envío de un cargamento con 478 kilos de droga, desde Bolivia a España, en la comitiva estarán tanto parlamentarios oficialistas como opositores.

El viaje está previsto para fin de mes y se espera recopilar información sobre el caso, como en qué fechas se solicitó información y cómo avanzan las investigaciones de la droga. Todo esto con el objetivo de realizar tareas de investigación, en el marco de las “tareas de investigación en el marco de las atribuciones de control y fiscalización que les reconoce la Constitución Política del Estado” sobre el cargamento de droga que se fue encontrado en el Aropueto Internacional Adolfo Suárez, Madrid-Barajas.

"El cargamento que salió del aeropuerto Viru Viru con más de 478 kilos de cocaína fue incautado aproximadamente el 11 de febrero, de ese tiempo van pasando casi 4 meses y no han hecho nada nuestras autoridades llamadas por ley en nuestro país. Entonces, siembra una duda. De tal manera, esta comisión irá a corroborar, vamos a pedir la cooperación de los parlamentarios europeos y españoles, que sea de Parlamento a Parlamento, y podamos indagar qué acciones legales tomaron las autoridades, qué se hizo con ese cargamento, porqué no actuaron en ese momento y si ha habido contacto con las autoridades bolivianas, porque los ministros, la Felcn indican que recién se enteraron", agregó Hinojosa.

La resolución que autoriza el viaje de los diputados ya fue emitida en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados hoy a mediodía. Ahora solo falta la aprobación de la solicitud y presupuesto por parte de Jerjes Mercado, presidente de la Cámara de Diputados.

Sabina Condori, Celia Salazar, Hernán Hinojosa, Roy Suárez, del MAS; Walter Arizaga, de CC; y Tito Caero, de Creemos, son los legisladores que fueron declarados en “Comisión Especial”, según el documento al que accedió ERBOL.

"La propuesta es que se pueda hablar con las autoridades de la justicia española, es decir, el Fiscal General, los que son autoridades aeroportuarias, las propias autoridades bolivianas que están en ese territorio y se pueda recoger la información oficial. No queremos ya intermediarios porque no sirve de mucho tener la participación del ministro de Gobierno o de otros personeros que hayan tomado conocimiento porque existen suficientes razones para dudar de esta oscuridad y, de esta manera discreta, no dar a conocer a la población boliviana un hecho de semejante gravedad", comentó el diputado de CC, Walter Arizaga.