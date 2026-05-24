Comité pro Santa Cruz convoca a jornada de oración por la pacificación del país

El Comité pro Santa Cruz convocó a la población a participar este domingo en una jornada de oración colectiva por la paz, la unidad y la pacificación de Bolivia, en medio de los conflictos y bloqueos que afectan a distintas regiones del país.

La actividad fue difundida a través de las plataformas digitales de la institución y está programada para las 18:00 en el Atrio Papal, ubicado al pie del monumento al Cristo Redentor en la capital cruceña.

Según la convocatoria, la iniciativa busca reunir a la ciudadanía en un espacio de reflexión y oración ante la situación de conflictividad social que atraviesa el país, marcada por bloqueos, enfrentamientos y problemas de abastecimiento.

“El país necesita paz y tranquilidad”, señala parte del mensaje difundido por la institución cívica.

Imagen: Facebook I Comité Pro Santa Cruz.

Los organizadores invitaron a las familias cruceñas y a la población en general a sumarse de manera pacífica a esta actividad, con el objetivo de pedir por la reconciliación y el cese de la violencia.

La convocatoria surge en medio de una creciente preocupación por las consecuencias de los bloqueos instalados en distintas carreteras del país, que han generado dificultades en el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible e insumos médicos.

Además, en los últimos días se registraron enfrentamientos, daños a vehículos y hechos de violencia en rutas hacia La Paz- Oruro y otras regiones del país.

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