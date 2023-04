Comité pro Santa Cruz descarta paro cívico, pero respalda acciones de otros sectores

Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, descartó este martes 25 de abril, una convocatoria a un paro cívico, pero si apoyará la medida del sector gremial tomada el pasado jueves 20, en Cochabamba.

“Nosotros hemos sido claros con nuestra posición y luego ratificada en directorio ampliado, vamos a apoyar todas las medidas de presión en contra del paquetazo de leyes ”, aseveró.

“Sin embargo, es importante aclarar a la población que el Comité pro Santa Cruz no ha convocado a ningún paro cívico, por otro lado, la resolución de los gremiales fijada el pasado jueves no habla de un paro cívico, quien lo está convocando, no lo sabemos”, añadió.