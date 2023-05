¿Cómo le pudiste hacer eso a la mamita? Hermano del presunto parricida

Cargando...

En un giro dramático de los acontecimientos, el hermano del presunto asesino rompió su silencio y se dirigió en una súplica a su familiar, instándole a entregarse a las autoridades y asumir la responsabilidad por el horrendo crimen cometido contra la mujer que los crió y les brindó todo su amor.

Eulogio Pinto, con voz entrecortada por la tristeza y la incredulidad, dirigió sus palabras directamente a su hermano, Benito Pinto, exhortándolo a enfrentar las consecuencias de sus actos. “Benito, por favor, si hiciste eso, entrégate hermano, porque tarde o temprano te van a encontrar. El mundo es chico y sabes que van a encontrarte. Entrégate, por favor”, imploró.

Recordemos que, Emiliana Mendizábal, una anciana de 80 años, fue encontrada sin vida en su hogar madrugada de este martes 16 de mayo. Las sospechas iniciales apuntan a su nieto Benito, un hombre de 31 años con problemas de adicción a las drogas, cuyo paradero actualmente se desconoce.

Con una mezcla de angustia y confusión, Eulogio expresó su profundo dolor por la pérdida de su abuela y la incredulidad ante la terrible acción que su propio hermano habría cometido. “¿Cómo le pudiste hacer eso a la mamita? Le hubieras robado su dinero, todo, pero no hacerle eso (asesinarla), hermano. Si sabes que la mamá siempre se apoyaba, sacaba cara por vos, peleaba con los tíos para que no te boten de la casa. Cuando llegabas todo mareado, drogado, te daba comida. No sé por qué le hiciste eso, hermano”, lamentó.

Eulogio Pinto, hermano de Benito Pinto presunto parricida.

En un gesto lleno de compasión, Eulogio reconoció que todos somos propensos a cometer errores, pero instó a su hermano a enfrentar las consecuencias y pagar por sus acciones. “Te pido de corazón, todos cometemos errores, pero entrégate, hermano, para que pagues por lo que hiciste”, enfatizó.

Los restos de la víctima están siendo velados en casa de su hija en el barrio El Retoño de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

En tanto, la Policía realiza una intensa búsqueda del presunto feminicida, pero hasta el momento su paradero es desconocido.