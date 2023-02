"¿Cómo le voy a decir a mi nietita que su papá falleció?": Ariel fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga

Cochabamba, Bolivia

El conductor que atropelló a tres personas y mató a uno de ellos en el municipio de Quillacollo se encuentra prófugo. La Policía secuestró su vehículo y los familiares de las víctimas piden justicia.

La víctima fatal fue identificada como Ariel, que tenía 24 años, y falleció casi instantáneamente. El joven caminaba junto a sus dos amigos cuando fueron embestidos por un trufi.

"Mi hijo falleció. Me lo han atropellado cuando estaba viniendo por la acera. Eran tres que atropelló y vino sin luz. Parece que le ha hecho al intento", afirmó la madre de Ariel.

La familia pide justicia, pues el conductor responsable se dio a la fuga después de atropellar a los tres amigos.

"Espero justicia. Se escapó. Mi hijo no es un perro para que me lo haga así. Tiene dos hijitas, me da pena, la niña tiene 8 años y su hermanito tiene 6 añitos", contó.